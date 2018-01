Barcelona beloont ‘PSG-held’ met nieuw contract met torenhoge afkoopsom

Sergio Roberto heeft zijn contract bij Barcelona verlengd, zo meldt de Catalaanse topclub vrijdagochtend via de officiële kanalen. De vleugelverdediger annex middenvelder, die zich als veertienjarige aansloot bij Barcelona, krijgt een torenhoge afkoopsom van vijfhonderd miljoen euro, dezelfde hoogte die Gerard Piqué in zijn nieuwe verbintenis heeft afgesproken.

Sergi Roberto maakte op 20 november 2010 zijn debuut namens Barcelona in de 5-1 winst van de club tegen Ceuta in de Copa del Rey. Sindsdien heeft de Catalaan veel prijzen gepakt met zijn club, zoals vier landstitels, tweemaal de Champions League en vier keer de Copa del Rey. In totaal speelde de 25-jarige creatieveling 178 keer namens Barcelona, met 7 goals tot gevolg.

Dit seizoen heeft Sergi Roberto onder trainer Ernesto Valverde reeds 25 duels gespeeld. Barcelona zegt op de clubsite blij te zijn met de hernieuwde deal met de 'PSG-held'. Volgens Barça was het meest memorabele moment van de Catalaan zijn goal tegen Paris Saint-Germain in extremis in de Champions League, waardoor Barcelona met 6-1 won en een 4-0 verlies goedmaakte.