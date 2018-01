Waar en wanneer wordt De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord uitgezonden?

De tweede seizoenshelft gaat dit weekend van start. Voetbalminnend Nederland kijkt al weken uit naar speelronde negentien, want na de winterstop staat er direct de topper tussen Ajax en Feyenoord op het programma. Verliezen is geen optie voor de bezoekers uit Rotterdam. Bij een nederlaag groeit het gat met Ajax en koploper nóg verder en lijken de kansen op het kampioenschap definitief verkeken. Ruim 53.000 supporters zijn zondag aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. De overige voetballiefhebbers kunnen De Klassieker volgen op televisie.

Bij Ajax zullen de ogen gericht zijn op de nieuwe trainer Erik ten Hag. Hij nam het stokje over van Marcel Keizer en heeft met Nicolás Tagliafico de beschikking over een nieuwe linksback. De Argentijnse verdediger start naar alle waarschijnlijkheid vanuit de basis. Bij Feyenoord zal Robin van Persie waarschijnlijk nog ontbreken. Hij is al akkoord met Feyenoord, maar zal het nog eens moeten worden met Fenerbahçe over het ontbinden van zijn contract. Dit neemt meer tijd in beslag dan vooraf werd verwacht en zodoende lijkt het duel met Ajax voor hem te vroeg te komen.

Ajax – Feyenoord live

Zondagmiddag om 14.30 uur begint de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. In Nederland is het duel alleen live te volgen op FOX Sports. Op kanaal 5 start om 13.45 uur een uitgebreide voorbeschouwing. Door afspraken over buitenlandrechten is FOX Sports alleen in Nederland te ontvangen.

Bekijk hier het complete programma van speelronde 19 in de Eredivisie: