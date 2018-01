‘Groot fan’ ziet zeldzame transfer: ‘Hij is een van de beste spelers in de PL’

De aanstaande deal tussen Manchester United en Arsenal houdt niet alleen in dat Alexis Sánchez naar Old Trafford gaat verkassen, maar ook dat Henrikh Mkhitaryan zijn wedstrijden voortaan speelt in het shirt van the Gunners. Paul Merson, voormalig aanvallende middenvelder van de Londense club, kijkt uit naar de komst van Mkhitaryan.

"Ik ben een groot fan van Mkhitaryan", zegt Merson in gesprek met Sky Sports. "Ik zag hem toen hij bij Borussia Dortmund speelde, de club waar hij ook tot speler van het seizoen werd bekroond en waar hij veel doelpunten maakte. Hij is zijn weg verloren bij Manchester United, maar als Arsenal hem kan inspireren met de specifieke speelwijze van Arsène Wenger met aanvallende voetballers, denk ik dat hij een sensatie zal zijn."

"Hij zou een geweldige aanwinst zijn als ze hem halen. Sánchez is ook van topklasse, maar om zoveel kwaliteit in januari binnen te halen… Dat is zeldzaam. Mkhitaryan is een van de beste spelers in de Premier League. Voor elke aanvallend ingestelde speler die naar Arsenal gaat en onder Wenger gaat spelen, is de stap naar the Gunners goed."

Merson is niet de enige die stelt dat de komst van de Armeniër positief is voor Arsenal. Ook Phil Neville liet al weten dat United moet balen dat de aanvallende middenvelder vertrekt: "We hebben niet het beste van Mkhitaryan gezien bij United. Ik ben groot fan van hem. We hebben dit seizoen slechts flarden van zijn kwaliteit gezien, maar ik had nooit verwacht dat hij niet meer zou spelen onder José Mourinho."