‘Club Brugge verlost Vermeer van uitzichtloze situatie bij Feyenoord’

Club Brugge verlost Kenneth Vermeer van zijn reserverol bij Feyenoord, zo verzekert De Telegraaf vrijdag. De 32-jarige doelman van de Rotterdamse club wordt vandaag of morgen al gepresenteerd. Vermeer, die donderdag al een medische keuring onderging, ondertekent naar verluidt een huurcontract tot 30 juni, met een optie tot koop.

Vermeer werd in augustus 2014 voor één miljoen euro overgenomen van Ajax. In zijn eerste twee seizoenen was Vermeer eerste keeper in De Kuip. In juli 2016 scheurde de doelman een achillespees, waardoor hij een halfjaar uit de roulatie was. Feyenoord haalde Brad Jones als vervanger en werd met de Australiër voor het eerst in achttien jaar landskampioen. Ook in de voorbereiding op dit seizoen raakte Vermeer geblesseerd. Hij scheurde een pees in zijn hand en was zo'n twee maanden uitgeschakeld.

Vermeer probeerde zich vorige week tijdens het trainingkamp weer in de basis te knokken, maar dat bleek tevergeefs. Nadat Giovanni van Bronckhorst bekendmaakte dat Jones ook de komende maanden de voorkeur krijgt, kon Vermeer het niet opbrengen om in het oefenduel met FC Luzern (2-1 zege) uitt Zwitserland een helft te keepen.

Club Brugge is de club waar Feyenoord op 28 december al contact mee had. De club uit Rotterdam koos er na drie dagen beraad voor om geen medewerking te verlenen. De Bruggelingen schakelden over op Besiktas-doelman Denys Boyko, maar die transfer ketste deze week af. Dat bood de Belgen een nieuwe kans om Vermeer aan de haak te slaan. In Brugge gaat Vermeer samenwerken met landgenoten als Stefano Denswil, Jordy Clasie en Ruud Vormer.