Kongolo wilde weg uit Monaco: ‘Ik dacht echt dat het een perfecte stap was’

Terence Kongolo verliet Feyenoord afgelopen zomer voor AS Monaco. In de Ligue 1 hoopte hij de volgende stap in zijn carrière te zetten, maar het liep anders dan hij vooraf had gehoopt. De linksback kwam niet aan de bak in de ploeg van trainer Leonardo Jardim en koos deze maand voor een tijdelijk vertrek. Huddersfield Town is de club waar hij weer aan spelen wil toekomen.

Vijftien miljoen euro leverde de 23-jarige verdediger Feyenoord vorig jaar op. Zijn eerste half jaar in de Ligue 1 ging niet volgens plan. Deze maand wilde hij hoe dan ook vertrekken. "Ik moest minuten gaan maken. Anders zou ik een jaar stilstaan", zegt Kongolo in gesprek met het Algemeen Dagblad. Via Huddersfield Town hoopt de Oranje-international weer in beeld te komen bij het Nederlands elftal. "Ik wil me hier bewijzen. Als ik veel speel, hoop ik dat de bondscoach me straks selecteert."

"Er leiden verschillende wegen naar de top", aldus Kongolo. "Natuurlijk wilde ik slagen in Monaco, ik dacht echt dat het een perfecte stap was. Voor het mooie weer en het uitzicht ging ik er niet naartoe. Veel kreeg ik daar toch niet van mee, ik zat meestal binnen. Of ik daar ongelukkig was? Nee, zo steek ik niet in elkaar."