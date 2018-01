Ex-sterspeler Heerenveen vindt heil bij laagvlieger Serie A

Filip Djuricic maakt het seizoen af bij Benevento, zo meldt de Italiaanse club donderdagochtend via de officiële kanalen. De geruchten deden al langer de ronde dat de ex-middenvelder van onder meer SC Heerenveen Sampdoria tijdelijk zou verlaten en nu hebben beide Serie A-clubs bevestigd dat Djuricic inderdaad van club verandert.

De Serviër maakte tussen 2010 en 2013 indruk in het shirt van Heerenveen en Benfica betaalde zodoende acht miljoen euro aan de Eredivisionist om de aanvallende middenvelder over te nemen. Sinds zijn vertrek uit Friesland is het bergafwaarts gegaan met Djuricic. Benfica verhuurde hem de afgelopen jaren aan FSV Mainz 05, Southampton, Anderlecht en Sampdoria, waarna de Italiaanse club hem in januari 2017 definitief overnam van de Portugezen.

Djuricic, die komende zondag tegen Bologna al van de partij is, zei tegen Voetbal International dat hij uitkeek naar een nieuwe werkgever: "Ik heb veel opties. Maar het is erg moeilijk. Ik ben 25. Sommige mensen zeggen: 'Je bent pas 25, je hebt nog een hele carrière voor je liggen.' Maar het is ook een leeftijd waarop ik nu echt een goede keuze moet maken. Ik wil een nieuwe start, ik wil af van het gedoe van de laatste jaren."