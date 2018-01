Ten Hag: ‘In de kampioensrace kan dat zelfs een bepalende factor zijn’

Erik ten Hag rekent tijdens zijn debuutwedstrijd als trainer van Ajax op het publiek. Zondag kruist Ajax voor eigen publiek de degens met Feyenoord en gezien de achterstand op PSV van vijf punten kunnen de Amsterdammers zich eigenlijk geen misstap veroorloven. Ten Hag denkt dat de supporters een doorslaggevende rol kunnen spelen in de titelstrijd.

"Wat mij de laatste jaren is opgevallen, is dat de beleving in de ArenA sterk is toegenomen", vertelt de trainer van Ajax aan het Algemeen Dagblad. "Dat is een positieve factor. In de kampioensrace kan dat zelfs een bepalende factor zijn. Uiteindelijk moet het op het veld gebeuren, maar de supporters kunnen een team wel over een dood punt helpen."

In de eerste seizoenshelft zat het stadion van Ajax lang niet altijd vol. Peter Bosz, een van de voorgangers van Ten Hag, zag het als zijn missie om het stadion vol te krijgen met attractief voetbal. "Het is een trend dat de toeschouwersaantallen dalen in Nederland. Behalve bij mijn oude club FC Utrecht. Daar kwamen juist steeds meer mensen", zegt Ten Hag met een knipoog.