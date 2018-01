Go Ahead strikt oude bekende uit Tweede Divisie: ‘Prachtige stap’

Go Ahead Eagles heeft zich versterkt met Hamid Zarbaf, zo meldt de club uit de Jupiler League woensdag via de officiële kanalen. De 27-jarige linksback, die ook centraal kan spelen, komt per direct over van tweededivisionist HHC Hardenberg en tekent voor anderhalf jaar in Deventer, met een optie voor nog een seizoen.

Zarbaf keert terug bij de club waar hij als jeugdspeler al in de D- en C-jeugd actief was. "Als Deventer jongen is dit een prachtige stap", aldus de verdediger op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben een op en top sportman dus ik ga vol voor deze mooie kans om profvoetbal te spelen. Ik denk dat ik een echte teamplayer ben. Ik werk hard en heb alles over voor het team."

Met de overstap naar de Jupiler League laat de linksback de Tweede Divisie na anderhalf jaar achter zich. "Bij HHC heb ik me goed kunnen ontwikkelen en daar ben ik de club en de mensen in Hardenberg erg dankbaar voor." Trainer Jan van Staa, die tijdens de stage van Zarbaf een goede indruk van de voetballer kreeg, is blij met de komst van de verdediger.

"Hamid is een positief agressieve speler en beschikt over een echte winnaarsmentaliteit. Daarnaast kan hij op twee posities uit te voeten: linksback en links in het centrum. Hij is zeer gemotiveerd om de concurrentiestrijd aan te gaan met de jongens die daar nu spelen", aldus Van Staa op de clubsite.