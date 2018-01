Liverpool-target verlengt contract tot 2025 en krijgt afkoopsom van 80 miljoen

Iñaki Williams heeft zijn contract bij Athletic Club verlengd, zo maakt de Baskische club via officiële kanalen bekend. De 23-jarige aanvaller heeft voor vier jaar bijgetekend en ligt nu tot medio 2025 vast in Bilbao. Williams werd de afgelopen tijd in verband gebracht met een transfer naar Liverpool.

Clubs die Williams nu willen overnemen van Athletic Club, moeten echter diep in de buidel tasten. De afkoopclausule van de aanvaller bedraagt 80 miljoen euro, maar de gelimiteerde transfersom zal in de komende jaren toenemen tot 108 miljoen. Het oude contract van Williams liep nog door tot medio 2021, maar Athletic Club wil met contractverlenging geïnteresseerde clubs voorlopig afwimpelen.

“Het is een hele mooie dag, omdat ik vanaf nu nog acht jaar vastlig bij Athletic. Ik heb altijd gezegd dat ik nu ben waar ik wil zijn, hier ben ik als mens en als speler gegroeid. Ik zal keihard blijven werken in dit shirt en alles blijven geven voor Athletic”, schrijft Williams op Twitter. De enkelvoudig international van Spanje doorliep de jeugdopleiding van de Baskische club en debuteerde in 2014 in het eerste elftal van de club.

Sindsdien kwam Williams tot 108 wedstrijden voor Athletic Club, waarin hij 18 keer scoorde en 15 assists leverde. Dit seizoen maakte de aanvaller 6 doelpunten en leverde hij 5 assists in 29 wedstrijden voor de Baskische club.