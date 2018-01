‘Hij heeft altijd gezegd dat het jammer is hoe het is gelopen bij Feyenoord’

Patrick Paauwe speelde negen seizoenen voor Feyenoord en was in deze periode ploeggenoot van onder meer Robin van Persie. De oud-verdediger vindt de beoogde rentree van de 34-jarige spits in De Kuip een zegen voor de hele Eredivisie. Paauwe had destijds in de kleedkamer al veelbelovende verhalen over Van Persie als tiener gehoord. "We zeiden in de groep wel al tegen elkaar dat er eentje uit de jeugd aan zat te komen, een hele goede."

De kwaliteit spatte er vanaf, zo memoreert Paauwe woensdag in De Telegraaf. "Dan gaat het erom hoe zo’n jongen er ook mentaal mee omgaat en dat leek bij Feyenoord niet te lukken." Van Persie kwam onder Bert van Marwijk zelfs op het tweede plan en vertrok later naar Arsenal. "Dan ga je daar op een gegeven moment aan twijfelen."

"Maar als ik hem dan later wel eens zag, straalde hij één en al volwassenheid uit. Van Persie is er uiteindelijk tóp mee omgegaan en heeft altijd gezegd dat het erg jammer is hoe het is gelopen bij Feyenoord." Paauwe neemt afstand van de twijfels over Van Persie. "Het is toch fantastisch dat dit gebeurt? Ik had hem liever iets eerder al teruggezien, maar dit is alleen maar positief. Hartstikke top voor Feyenoord en hemzelf."

"Feyenoord is eruit met Robin van Persie", zo maakte de nieuwe directeur Jan de Jong dinsdagmiddag vol trots bekend op de nieuwjaarsreceptie. "Alleen moet Van Persie er zelf nog uit komen met zijn club Fenerbahçe." Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord houdt daarom nog altijd een slag om de arm: "Zolang er nog geen handtekening onder het contract staat, kan er van alles gebeuren. Het is aan Fenerbahçe en Van Persie. Het kan zo beklonken zijn, maar ook nog een paar dagen duren."

Van Persie raakte bij Fenerbahçe uit de gratie, omdat hij in augustus tegen de zin van zijn werkgever in toch naar het Nederlands elftal was gegaan voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. Hij liep als invaller in het Stade de France een knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.