Baltovenaar Ronaldinho wacht niet op nieuwe club en stopt officieel

Ronaldo de Assís Moreira, beter bekend als Ronaldinho, is voetballer af. Zaakwaarnemer en broer Roberto de Assis Moreira laat dinsdagavond in een interview met Globo Esporte weten dat de 37-jarige Braziliaan officieel een punt heeft gezet achter zijn loopbaan. Ronaldinho speelde in Europa voor Paris Saint-Germain, Barcelona en AC Milan en won in 2005 de Ballon d'Or.

"Hij stopt, het is over", bevestigt de belangenbehartiger van de balvirtuoos. Ronaldinho speelde zijn laatste professionele wedstrijd in 2015 voor Fluminense en zat sindsdien zonder club. Doordat hij echter nog niet officieel afscheid had genomen als profvoetballer, bleef er in zijn vaderland Brazilië volop gespeculeerd worden over een rentree. De aanvaller laat in benefietwedstrijden regelmatig zien het voetballen nog niet verleerd te zijn, maar een terugkeer op professioneel niveau zit er voor hem niet meer in.

Daarmee komt er een einde aan een imposante loopbaan. Ronaldinho brak aan het eind van de jaren negentig in eigen land door bij Grêmio, waarna hij halverwege 2001 voor een bedrag van circa vijf miljoen euro door Paris Saint-Germain naar Europa werd gehaald. De dribbelaar had in 1999 met de nationale ploeg van Brazilië al de Coppa America gewonnen en voegde daar in 2002 ook nog eens het WK aan toe. PSG wist zijn vedette na het toernooi in Japan en Zuid-Korea nog één seizoen te behouden, maar moest een jaar later alsnog afscheid van hem nemen.

Barcelona besloot in 2003 liefst 32 miljoen euro neer te tellen voor de komst van Ronaldinho en zou daar uiteindelijk geen spijt van krijgen. In Camp Nou beleefde de technicus de succesvolste periode uit zijn carrière. Hij werd in vijf jaar tijd tweemaal landskampioen met Barcelona en won net zo vaak de Super Coppa. Zijn grootste triomf beleefde hij echter in het seizoen 2005/06, toen hij met de Spaanse grootmacht beslag wist te leggen op de Champions League. Hij speelde uiteindelijk 198 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor 91 doelpunten en 52 asissts.

Ronaldinho vertrok in 2008 naar AC Milan, maar wist daar nooit het niveau uit zijn periode in Spanje te halen. Hij keerde na drie seizoenen terug naar Brazilië, waar hij voor Flamengo tekende. Hij droeg daarna nog het shirt van Atlético Mineiro en het Mexicaanse Querétaro, alvorens hij bij Fluminense begon aan zijn laatste klus als profvoetballer. Sinds de zomer van 2015 zat hij zonder club. Ronaldinho speelde 98 interlands voor Brazilië en was daarin goed voor 33 doelpunten.