Achahbar uit op revanche: ‘Eigenlijk zat NEC in hetzelfde schuitje als ik’

Anass Achahbar kende een stroeve start bij NEC, maar is de laatste weken op stoom geraakt bij de Nijmegenaren. Inmiddels heeft de 24-jarige spits er acht doelpunten in liggen en in de wedstrijden tegen Jong PSV en Go Ahead Eagles was hij goed voor een hattrick. “Dat is nog nooit gebeurd, hoorde ik”, zegt Achahbar in gesprek met Voetbal International.

“Een mooi feitje wel. Ik ben weer volledig fit en ik heb uitstekende spelers om me heen staan met wie ik echt een klik heb. Met Ferdi Kadioglu bijvoorbeeld, we voelen elkaar prima aan”, concludeert de spits. NEC kreeg in de winterstop met Pepijn Lijnders een nieuwe hoofdtrainer. Volgens Achahbar stond de trainingsperiode in de winterstop in het teken van kennismaken. “Even weg met de groep vind ik altijd wel lekker, al vind ik een wat langere vakantie ook prima hoor. Andere lucht is altijd goed.”

“Ik ben hier naartoe gekomen om te promoveren, mooi dat ik met mijn goals mijn steentje bij kan dragen”, klinkt het stellig. Toch zal Achahbar niet roepen dat NEC zomaar kampioen zal worden. “Ik herinner me Dries Mertens in zijn PSV-tijd dat altijd riep. Als het niet lukt, krijg ik het te horen. Maar NEC is wel Eredivisie-waardig natuurlijk. In alles, dat is duidelijk. De club heeft een slecht seizoen gehad, maar dat is nu vergeten. Eigenlijk zat NEC in hetzelfde schuitje als ik.”

“Ik heb een matig seizoen bij PEC Zwolle gehad en ben hier met blessures gestart. Revanche nemen is het doel”, vervolgt Achahbar. Fortuna Sittard gaat momenteel aan kop in de Jupiler League en dat verrast de spits. Hij had niet verwacht dat de Limburgers zo goed zouden presteren. “Heel knap wat ze doen. Ik vind het prima voor ons. Fortuna houdt ons scherp, elke wedstrijd moeten we winnen en we spelen nog tegen elkaar. Mijn opdracht is duidelijk: scherp blijven en meer goals maken.”