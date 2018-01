Verhuur ‘geen optie’: ‘Ajax ziet veel in hem en wil met hem door’

Leon Bergsma is met Ajax in gesprek over een nieuw contract. Dat heeft zijn zaakwaarnemer Peter R. de Vries maandag bevestigd tegenover Voetbal Inside. De verdediger heeft zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers nog niet gemaakt, maar zat al wel eens bij de wedstrijdselectie. Ajax heeft aangegeven graag door te willen met Bergsma.

De huidige verbintenis van Bergsma loopt na dit seizoen af. "We zijn met Ajax in gesprek over hoe het nu verder gaat", aldus De Vries. "Ajax heeft aangegeven dat ze graag met hem door willen. We gaan zien hoe dat verder in het gat gegoten wordt. Of verhuur een optie is? Nee, eigenlijk niet. Ajax ziet veel in hem en wil met hem door. Dat is de situatie.”

Bergsma reisde afgelopen week met Ajax mee op trainingskamp naar Portugal. Volgende week zondag wordt de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Een debuut tegen de Rotterdammers zou volgens De Vries een mooi scenario zijn. "Als dat het geval is, zullen wij daar niet tegen protesteren", klinkt het. "Dan zitten we met extra enthousiasme op de tribune. Ik denk niet dat die kans heel groot is, maar we hopen wel dat hij binnen nu en twee maanden een keer aan de beurt komt."