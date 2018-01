Prutsend NEC lijdt zware nederlaag en moet koppositie aan Fortuna laten

NEC heeft maandagavond een pijnlijke nederlaag moeten incasseren. De Nijmegenaren kwam in het duel met FC Oss door eigen toedoen al vroeg op achterstand en gingen uiteindelijk met 3-0 onderuit. Door de nederlaag blijft NEC op 43 punten steken en laat het na koploper Fortuna Sittard te passeren. Jong AZ moest maandag zijn meerdere erkennen in SC Cambuur: 0-1.

FC Oss – NEC 3-0

Geblunder van zowel de defensie als doelman Joris Delle zorgden voor de vroege openingstreffer: na bijna vier minuten spelen leverde Wojciech Golla de bal in, waarna Fatih Kamaci een voorzet produceerde. Delle kon de bal niet pakken en verdediger Frank Sturing was de ongelukkige die het leer in eigen doel werkte. Na bijna een halfuur kreeg Delle zijn tweede tegentreffer om de oren, nadat een puike aanval van FC Oss met een schuiver werd afgerond door Istvan Bakx.

NEC kreeg voor de rust nog de kans om de aansluitingstreffer te maken, maar onder anderen Kevin Jansen kon bij een grote mogelijkheid doelman Xavier Mous niet passeren. Na de onderbreking ging NEC wederom gretig op zoek naar goals, maar het was Sturing die zijn tweede eigen doelpunt van de avond maakte. Invaller Mats Grotenberg kreeg nog rood, maar NEC kon ook tegen tien man niets bewerkstelligen.

Jong AZ – SC Cambuur 0-1

Na een afwachtende openingsfase kregen beide teams na tien minuten spelen kansen op de openinsgoal, maar zowel de spelers van Jong AZ als Cambuur hadden het vizier niet op scherp staan. Met name Kevin van Kippersluis mocht enkele keren aanleggen, maar kon het net niet vinden. Na de pauze schoot Xander Houtkoop zijn ploeg op voorsprong met een prachtig stiftje en moest de thuisploeg aanzetten. De Alkmaarders ging op zoek naar de gelijkmaker, maar stonden na negentig minuten met lege handen.