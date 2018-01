‘Robot’ Van Gaal gefileerd: ‘Hij gaf onzinnige instructies, ook op de training'

Anderson werd in het verleden gezien als een van de grootste talenten ter wereld en Sir Alex Ferguson twijfelde dan ook niet om de Braziliaan naar Old Trafford te halen. De middenvelder, momenteel actief in zijn thuisland bij Porto Alegre, kon het goed vinden met de Schot en ook met teamgenoot Robin van Persie, maar had met Louis van Gaal meer moeite.

"Manchester City wilde Robin van Persie ook, maar hij kwam naar Manchester United", vertelt Anderson in gesprek met ESPN. "Robin was een geweldige gast. Hij leek ook op een Braziliaan, niet op een Nederlandse speler. Hij maakte geweldige doelpunten." De creatieveling had echter meer moeite met Van Gaal, die rigoureus te werk ging bij de Engelse grootmacht.

"Ik heb respect voor Van Gaal, maar voetbal was veranderd en hij was niet meer succesvol. Hij gaf stomme, onzinnige instructies voor iedereen, zelfs op de training. Hij was als een robot. Ik besloot te vertrekken. Ik heb aan Van Gaal verteld dat ik wilde vertrekken. Hij zei ook dat ik mocht gaan", memoreert Anderson, die in 2015 terugkeerde naar Brazilië.

"Ik vertrok bij een club die niet meer hetzelfde was. De spirit was verdwenen, spelers vertrokken. Hoe kon een speler als Ángel Di María nu zo snel vertrekken? Hij is een zieke speler. Van Persie verloor de liefde ook. Iedereen begon te zeggen: 'Wij gaan ook.' De filosofie van Van Gaal werkte niet meer. Het is moeilijk om als een robot te spelen in de Premier League: passen, passen passen…", aldus Anderson.