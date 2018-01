Heerenveen akkoord en laat middenvelder gaan naar IFK Norrköping

SC Heerenveen heeft per direct afscheid genomen van Simon Thern. De middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij het Zweedse IFK Norrköping. Het contract van de 25-jarige Zweed liep na dit seizoen af. Thern was bij Heerenveen op een zijspoor geraakt.

Nadat Thern een zware enkeloperatie onderging, kwam hij niet meer voor in de plannen van trainer Jurgen Streppel. Eerder maakte De Telegraaf al bekend dat Heerenveen een kleine transfersom overhoudt aan het vertrek van Thern. ''We hebben Simon na zijn verhuurperiode bij AIK aangegeven dat hij mocht uitkijken naar een andere club”, reageert technisch manager Gerry Hamstra op de clubwebsite. “We zijn blij dat hij nu een nieuwe club gevonden heeft. Wij wensen hem veel succes bij IFK Norrköping en zijn verder carière.''

Thern kwam in 2014 transfervrij bij Heerenveen terecht. Hij kwam in totaal tot 33 competitiewedstrijden voor de club uit de Eredivisie, waarin hij zeven keer scoorde. Vorig jaar speelde hij op huurbasis voor AIK Fotboll. Met 24 wedstrijden, waarvan 14 als basisspeler, was hij daar een belangrijke kracht.