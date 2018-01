Martins Indi, Pieters en Afellay krijgen ervaren Schot als nieuwe manager

Paul Lambert is de nieuwe manager van Stoke City, zo maakt de club maandag via officiële kanalen bekend. De 48-jarige Schot heeft een contract voor tweeënhalf jaar ondertekend bij the Potters en zal dinsdag voor het eerst de training leiden. Lambert volgt Mark Hughes op, die vorige week werd ontslagen wegens de tegenvallende resultaten.

De druppel vormde de 2-1 bekernederlaag van Stoke City tegen Coventry City, normaal uitkomend in de League Two. The Potters, waar Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay onder contract staan, presteerden al langere tijd matig en zijn inmiddels in de degradatiezone terecht gekomen. Van de laatste acht wedstrijden won Stoke City er slechts één en dat kostte Hughes uiteindelijk de kop.

Diverse namen passeerden vervolgens de revue als mogelijke opvolgers van Hughes. Martin O’Neill was de voornaamste gegadigde om aan de slag te gaan bij the Potters. De bondscoach van Ierland had echter al zijn woord gegeven aan de Ierse bond en weigerde daar op terug te komen. Ook Quique Sánchez Flores en Slaven Bilic werden genoemd als mogelijke nieuwe managers van Stoke City, maar de keuze is nu dus uiteindelijk op Lambert gevallen.

De Schotse manager werkte in het verleden voor onder meer Norwich City, Aston Villa, Blackburn Rovers en Wolverhampton Wanderers. Sinds zijn vertrek bij the Wolves afgelopen zomer zat hij zonder werk. “Paul maakte indruk op ons met zijn kennis van onze selectie en zijn plan om de resultaten te verbeteren”, zegt Peter Coates, voorzitter van Stoke City, op de officiële website van de club. The Potters nemen het maandagavond op tegen Manchester United, maar Lambert zal dan nog niet op de bank zitten.