Guardiola: ‘Voor Kerst vroeg men zich af of het voorbij was, dat is het niet'

Josep Guardiola baalt van de eerste nederlaag van het seizoen met Manchester City. De trainer van de Premier League-koploper heeft altijd benadrukt dat het seizoen nog geen gelopen koers was en herhaalt dat na het 4-3 verlies bij Liverpool. Manchester City heeft een voorsprong van vijftien punten op de concurrenten, maar is er volgens Guardiola nog lang niet.

In grote delen van de wedstrijd werd Manchester City overklast, maar toch werd het nog spannend. De bezoekers kwamen terug van 4-1 naar 4-3 en hebben er volgens Guardiola alles aan gedaan. "Dit is onze eerste nederlaag en dat is slecht nieuws. Ik feliciteer Liverpool met hun prestatie", vertelt hij aan de BBC. "We hebben ons best gedaan. We wisten van tevoren al hoe sterk Liverpool is. We waren niet zorgvuldig aan de bal. Na het tegendoelpunt raakten we de controle wat kwijt. We waren niet stabiel en het werd helemaal zwaar toen we te veel doelpunten incasseerden binnen tien minuten."

Het is nu zaak om de klap te verwerken en er sterker uit te komen, zegt Guardiola. Over de landstitel wil hij het nog niet hebben. "Mensen vroegen zich voor Kerstmis al af of het een gelopen race was, maar het is nu januari en het is nog niet voorbij. We hebben nog veel wedstrijden te winnen voordat we kampioen kunnen worden. We moeten hiervan leren. We incasseerden een doelpunt van Firmino toen wij de bovenliggende partij waren, maar dat is hoe je gestraft kunt worden als je een fout begaat. Zij hebben de kwaliteit om snel te counteren."