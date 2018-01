Wenger: ‘Er zal in de komende 48 uur een beslissing zijn’

Arsenal verloor zondagmiddag van Bournemouth (2-1), nadat de ploeg van Arsène Wenger eerst nog op voorsprong was gekomen. De Franse manager besloot Alexis Sánchez buiten de wedstrijdselectie te houden vanwege de transferperikelen rond de Chileen en na afloop van het verloren duel zegt Wenger dat hij snel duidelijkheid verwacht aangaande zijn 29-jarige aanvaller.

Naar verluidt strijden Manchester City en Manchester United om de handtekening van de Chileen, waarbij laatstgenoemde club momenteel favoriet zou zijn. "Er zal binnen de komende 48 uur een beslissing komen. Het was moeilijk voor hem (dat hij niet mocht meedoen tegen Bournemouth, red.). Als Sánchez gaat, moeten we hem vervangen. Zoals je vandaag zag, misten we veel zwaargewichten", aldus Wenger, geciteerd door Goal.

"Of hij gaat of niet? Ik weet het niet. Nu loopt de transferperiode en we proberen spelers te gebruiken die gefocust zijn op de club. Het is een moeilijke periode voor hem. Hij was altijd erg toegewijd tot nu toe. Hij kon gisteren al vertrokken zijn, vandaag… Dat is waarom ik besloot hem niet te laten spelen." Gevraagd naar Malcom, de mogelijke opvolger Sánchez, antwoordt Wenger: "Er is niets concreet. Het is beter dat ik niet inga op specifieke namen."