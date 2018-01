Pupil bewondert Pep: ‘Hij heeft ook met mijn twee favoriete backs gewerkt’

Manchester City is bezig aan een uitstekend seizoen, waarbij de ploeg van Josep Guardiola fier aan kop gaat in de Premier League dit seizoen met nog geen competitienederlaag op zak. Zondag wacht voor the Citizens de confrontatie met Liverpool, maar Kyle Walker heeft vertrouwen in een goede afloop. De verdediger, die afgelopen zomer overkwam van Tottenham Hotspur, heeft veel bewondering voor zijn manager.

"Het grote ding om me bij City aan te sluiten was dat ik gewoon toe was aan een nieuwe uitdaging, ik wilde mezelf testen. Ik ben leergierig en de coach laat me steeds nieuwe manieren zien hoe ik me kan verbeteren. Elke dag is een schooldag. Deze stap was de juiste beslissing. Hoe de manager me zou kunnen verbeteren, dat was ook een van de redenen (voor de transfer, red.). Hij heeft ook met twee van mijn favoriete backs gewerkt."

"Dat zijn namelijk Dani Alves en Philipp Lahm, maar ik ben nog niet van hun niveau", aldus Walker, die hoopt dat City de ongeslagen reeks van de ploeg in de Premier League tot aan het einde van het seizoen kan volhouden. "Natuurlijk wil ik graag onderdeel uitmaken van de geschiedenis. Ik heb drie kleine jongens en als ze naar mij kijken en kunnen zeggen: 'Papa maakte daar deel van uit...'"

"Dat zou fantastisch zijn! Celtic heeft het vorig jaar gedaan, dus het is mogelijk. Maar in de Premier League wordt het erg moeilijk. We hebben enkele pittige wedstrijden voor ons, zoals die met Liverpool. We moeten elke wedstrijd benaderen zoals we de vorige duels hebben benaderd de afgelopen maanden. Hopelijk kunnen we die lijn gewoon doortrekken."