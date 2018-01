Mourinho sluit winters vertrek niet uit: ‘Elke voetballer heeft een prijs’

Henrikh Mkhitaryan heeft niet de zekerheid dat zijn toekomst op lange termijn bij Manchester United ligt. De aanvallende middenvelder was anderhalf jaar geleden een van de eerste aankopen van José Mourinho, maar zijn wisselvallige prestaties hebben ertoe geleid dat hij mogelijk deze maand vertrekt. "Elke speler heeft een prijs", reageerde Mourinho op de vraag of Mkhitaryan blijft.

Mkhitaryan startte het seizoen met vijf assists in de eerste drie competitieduels, maar daarna viel hij in ongenade. In de rust van het recente duel met Derby County werd de Armeniër zelfs naar de kant gehaald; een beslissing waar Mourinho later zijn excuses voor aanbood. "Het maakt niet uit wie de voetballer is, of op wat voor niveau hij speelt. Het gaat niet om prestige of status. Elke voetballer heeft een prijs."

"Als de transfermarkt zijn deuren opent, gaat dat ook op voor elke club die een speler van Manchester United wil. Dan is het aan ons om een beslissing te nemen: ja of nee. Het is aan ons om te bepalen of de prijs correct is of niet. Maar Mkhitaryan speelde de laatste wedstrijd in de FA Cup en speelt waarschijnlijk ook tegen Stoke City", verwees de Portugees naar de competitiewedstrijd van maandagavond.

"Hij zit een beetje in hetzelfde schuitje als alle andere voetballers waar tijdens een transfermaand veel over wordt gesproken. Hij is een speler van Manchester United en een zeer goede speler. Hij trainde zaterdag, hij zal zondag in de wedstrijdselectie worden opgenomen en maandag speelt hij." Mkhitaryan werd de voorbije weken aan onder meer een terugkeer bij Borussia Dortmund gelinkt en zou volgens de laatste berichten ook als wisselgeld kunnen worden gebruikt in een deal met Arsenal over Alexis Sánchez.