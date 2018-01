Kroos: ‘Het doel van Real Madrid is om bij de eerste vier te eindigen’

Toni Kroos acht het onwaarschijnlijk dat Real Madrid in het restant van het seizoen nog serieus om de landstitel zal strijden. De regerend landskampioen verloor zaterdag in eigen huis van Villarreal (0-1) en heeft nu zestien punten minder dan Barcelona, dat zondag bij Real Sociedad in actie komt. De Madrilenen hebben nog een inhaalduel met Leganés tegoed, maar zelfs een plek bij de eerste vier is geen zekerheid.

Villarreal heeft immers maar één punt minder dan Real Madrid, dat bovendien maar twee punten meer verzamelde dan nummer zes Sevilla. Het team van Zinédine Zidane ondernam zaterdag liefst 27 pogingen op doel, maar slechts 7 gingen tussen de palen. Daarvan kwam het merendeel voor rekening van Cristiano Ronaldo: 15 en 4. Met slechts 4 goals uit 93 doelpogingen heeft de Portugees van alle voetballers in de top vijf competities van Europa zelfs het laagste afrondingspercentage: 4,3 procent.

Kroos kreeg na afloop de vraag of Real de strijd om de landstitel heeft opgegeven of dat los Merengues de hoop hebben richting het einde van het seizoen nog in de race te zijn. "We moeten op dit moment alleen naar onze positie kijken. We moeten ons focussen op plaatsing voor de Champions League van komend seizoen. Ik denk dat dát het doel voor de rest van het seizoen moet zijn", verzekerde de middenvelder.

"We hebben het over zestien punten, dat is erg veel. Dit is niet het moment om over iets anders na te denken dan de volgende wedstrijd en punten te pakken om het doel van Real Madrid te bereiken. Eindigen bij de eerste vier, dat is het doel." Na de winst van het WK voor clubteams won Real Madrid nog maar één van de vijf officiële duels: het eerste bekerduel met Numancia (0-3). De achterstand op Atlético Madrid en Valencia bedraagt tien en acht punten, al hebben de nummers twee en drie een duel meer gespeeld.