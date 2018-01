‘Ik had grote twijfels of het me zou lukken om voor Barcelona te spelen’

Yerry Mina is gepresenteerd bij Barcelona. De Colombiaanse verdediger, voor 11,8 miljoen euro overgekomen van Palmeiras, is trots om zich speler van Barcelona te mogen noemen en hoopt op een succesvol dienstverband. "Ik wil gewoon veel leren, grote prijzen winnen en deel uitmaken van deze groep", zegt de nieuwste aanwinst in onderstaande video.