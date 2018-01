Kane breekt clubrecord van Sheringham bij ruime zege op Everton

Tottenham Hotspur heeft Everton zaterdag met duidelijke cijfers geklopt. Harry Kane, Heung-Min Son en Christian Eriksen gidsten the Spurs zaterdag naar een 4-0 zege voor eigen publiek. De spits was goed voor twee doelpunten en passeerde Teddy Sheringham daarmee als topscorer aller tijden van Tottenham in de Premier League. Kane staat op 98 competitiegoals voor de club; Sheringham maakte er 97 in zijn twee periodes bij Tottenham. De Londenaren blijven vijfde staan in de competitie.

De ogen waren zaterdag gericht op Kane, die het record van Sheringham kon evenaren of zelfs verbreken. Daar slaagde de spits uiteindelijk in, maar ook collega Son eiste een hoofdrol op tegen Everton. In de tweede minuut van de tweede helft draaide de Zuid-Koreaan briljant weg bij zijn tegenstander, om vervolgens richting doel te sprinten en de verre hoek uit te zoeken met een hard schot over de grond. Kane anticipeerde en verlengde het schot, waardoor keeper Jordan Pickford kansloos was. Camerabeelden wezen uit dat Kane buitenspel stond, maar dat ontging de arbitrage.



De Engelsman zorgde voor de 2-0; in de eerste helft had Son de thuisploeg al op voorsprong gezet. De doelpunten waren vergelijkbaar met elkaar. Bij de 1-0 was het Serge Aurier wiens harde voorzet over de grond bij de tweede paal werd verlengd. Cuco Martina en Phil Jagielka zagen er niet goed uit. Son brak de ban, kort nadat een doelpunt van Wayne Rooney was afgekeurd wegens buitenspel. Rooney had een basisplaats bij Everton en speelde achter de kersverse aankoop Cenk Tosun. Die gaf de 'assist' bij het afgekeurde doelpunt en was zelf gevaarlijk met een kopbal. Zijn optreden zat er na 62 minuten weer op.

Indrukwekkend speelde Tottenham niet in de eerste helft. Na de onderbreking ging de thuisploeg wel beter voetballen. Kane maakte er dus al gauw 2-0 van en evenaarde het record van Sheringham; het duurde niet lang voordat hij zelf recordhouder werd. Na een klein uur tikte Kane van dichtbij binnen na een voorzet van Eric Dier. Het was zijn twintigste treffer van het seizoen: Kane werd de derde voetballer die in vier opeenvolgende Premier League-seizoenen minstens twintig keer scoorde. In de slotfase was ook Son dicht bij een dubbelslag, maar hij stuitte op doelman Pickford. Een fraai schot van Eriksen na een soepele aanval betekende alsnog de 4-0.