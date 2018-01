Amerikaanse legende komt terug uit pensioen: ‘Ik geloof niet in muren’

Landon Donovan gaat weer voetballen. De aanvaller zette na de play-offs met Los Angeles Galaxy een punt achter zijn loopbaan, maar heeft nu getekend bij Club León. De club uit Mexico doet verder geen mededelingen over de contractduur.

“Ik houd van deze stad, hier zijn de beste fans. Club León is een club met een rijke geschiedenis en een club van winnaars. Ik geloof niet in muren. Ik wil graag naar Mexico, het groene tenue dragen en prijzen winnen met Club León. We zien elkaar snel!”, schrijft de 35-jarige Amerikaan op Twitter.

Donovan ging in 2014 met pensioen nadat hij niet was opgenomen in de selectie voor het WK, maar keerde in 2016 terug bij Los Angeles Galaxy en speelde nog negen wedstrijden. Hij was ondertussen televisiewerk gaan verrichten voor FOX Sports en dus leek hij definitief gestopt te zijn, maar nu haalt de 157-voudig international van de Verenigde Staten zijn kicksen dus alsnog uit de kast.

Donovan maakte in de zomer van 1999 de overstap naar Europa om te gaan voetballen bij Bayer Leverkusen en hij kwam later ook nog uit voor onder meer Bayern München en Everton. Captain America maakte drie WK’s mee: in Zuid-Korea en Japan in 2002, in Duitsland in 2006 en in Zuid-Afrika in 2010. Hij speelde daarnaast zes Gold Cups en maakte voor zijn land 57 doelpunten.