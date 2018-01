Van Bronckhorst blij met komst Van Persie: ‘Er gaat wel iets veranderen’

Giovanni van Bronckhorst lijkt te rekenen op de rentree van Robin van Persie bij Feyenoord. De trainer van de regerend landskampioen reageert tegenover Voetbal International op de aanstaande deal. Hij had al maandenlang contact met Van Persie en is dolblij met diens keuze om terug te keren op het oude nest. "Noem mij een speler van zijn kaliber die ook nog eens haalbaar was voor Feyenoord?"

Van Bronckhorst maakte nooit een geheim van zijn wens om Van Persie toe te voegen aan de selectie. Hij wist ook 'al lang' hoe de spits er zelf over dacht. "Maar dan nog ben je afhankelijk van allerlei factoren waarop je zelf verder geen invloed hebt. Je moet dan maar hopen dat het een keertje past", legt Van Bronckhorst uit. Met de routinier keert weer een ervaren aanvaller met internationale allure terug bij Feyenoord, zoals Dirk Kuyt vorig seizoen. Dat die twee niet hetzelfde karakter hebben, zegt Van Bronckhorst niet veel. "Want een karakter is nooit hetzelfde."

"Je moet kijken naar verdiensten als speler. Kuyt had die, Van Persie heeft die óók. Dus dan maakt karakter niet uit", geeft de oefenmeester aan. Van Bronckhorst noemt de komst van Van Persie 'echt goed' voor zijn ploeg. Hij stipt aan dat Feyenoord weliswaar overal al dubbele bezetting had, maar dat er 'wel iets' gaat veranderen in de verhoudingen nu Van Persie zich aansluit bij de groep. "Een andere persoonlijkheid, een beetje frisheid in een groep erbij kan nooit kwaad en hij is een geweldige speler. Robin van Persie brengt iets met zich mee, iets anders dan we al hadden."

Van Persie speelde in augustus zijn laatste wedstrijd voor Fenerbahçe. Het is nog even de vraag op welke positie de topscorer aller tijden van Oranje komt te spelen bij Feyenoord.. Volgens Van Bronckhorst wordt daar wel een passend antwoord op gevonden. "Want Robin kan overal spelen: spits, als nummer 10, aan de zijkanten. Met hem erbij zorg je ook meteen voor concurrentie op meerdere posities, want hij is een winnaar. Ik ben daarvan een voorstander. Alleen zo maken spelers elkaar beter."