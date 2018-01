‘Ik voel geen druk, maar op een gegeven moment moet ik naar Ajax 1’

Danilho Doekhi stond anderhalf jaar geleden in de belangstelling van PSV en Feyenoord, maar koos uiteindelijk voor Ajax. De centrale verdediger ruilde Excelsior in de zomer van 2016 in voor de club uit Amsterdam en dat was een bewuste keuze, zo vertelt hij op de officiële website van de nummer twee van de Eredivisie.

“Het niveau ligt hier hoger. Bovendien is alles wat beter geregeld, Ajax heeft meer faciliteiten. Excelsior is een soort familieclub, je kent iedereen. Ajax is groter, professioneler”, aldus Doekhi, die één officiële wedstrijd voor Excelsior speelde en namens Jong Ajax achttien keer in actie kwam in de Jupiler League. Op een dag hoopt hij te debuteren in het eerste elftal van trainer Erik ten Hag.

“Als je ouder wordt, is het natuurlijk wel de bedoeling dat je doorstroomt naar de top. Dit jaar voel ik nog geen druk, maar op een gegeven moment moet ik wel de stap naar Ajax 1 gaan maken. Voetbal is niet te voorspellen, maar ik wil natuurlijk zo snel mogelijk het eerste halen”, aldus de international van Oranje Onder-19. Met de beloften van Ajax neemt hij het vrijdagavond op tegen Fortuna Sittard, de koploper van de Jupiler League.

De Limburgers hebben na negentien speelronden twee punten meer verzameld dan Jong Ajax. “Er zijn vier jongens mee op trainingskamp met Ajax 1, maar ook zonder hen moeten we kunnen winnen”, zo doelt het neefje van Winston Bogarde op Kaj Sierhuis, Mitchel Bakker, Jurgen Ekkelenkamp en Noa Lang. Doekhi heeft bij Ajax overigens een contract tot de zomer van 2019.