Gündogan zwaar onder de indruk van potentieel: ‘Alles is mogelijk voor hem’

Ilkay Gündogan is onder de indruk van Leroy Sané. De twee Duitsers, die zowel bij de nationale ploeg als bij Manchester City met elkaar samenwerken, trekken veel met elkaar op, waarbij de middenvelder Sané, die dit seizoen in twintig competitiewedstrijden zes doelpunten heeft gemaakt en negen assists heeft geproduceerd, graag van adviezen voorziet.

"Hij is heel goed. Ik denk niet dat hij zijn top al heeft bereikt, wat natuurlijk goed is. Hoe hij de laatste tijd speelt, is interessant om te zien, met assists en doelpunten", zegt Gündogan tegenover verschillende Britse media. "Hij is heel belangrijk voor ons. Hij maakt altijd loopbewegingen en is zo snel. Als hij zich focust op dingen zo simpel mogelijk doen, is alles mogelijk voor hem."

Gündogan is van mening dat zijn landgenoot nog wel wat verbeterpunten heeft. "Zijn eerste balcontact is altijd iets wat beter kan. Of hoe hij de bal afschermt van zijn tegenstander. Hij is dan wel stabiel en sterk. En zijn korte, simpele passing. Maar bij het afwerken zit er zoveel potentieel. Hij heeft al laten zien dat hij kan scoren, assists kan afleveren, dribbelen; alles is aanwezig."