Ontevreden Roma wil Strootman deze maand verpatsen

(The Sun)

Tottenham Hotspur hoopt Real Madrid voor te zijn door Dele Alli een verbeterd contract aan te bieden. De Engelse topclub gaat het talent een weeksalaris van ongeveer 113.000 euro aanbieden. (The Sun)

(Transfermarketweb)

Coach Eusebio Di Francesco is ontevreden over de prestaties van de Oranje-international, die sinds 2013 op de loonlijst staat in Rome.