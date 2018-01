Update: Thiago Silva gerepliceerd: ‘Ik heb nooit met hem gesproken’

Paris Saint-Germain won zijn eerste twee wedstrijden na de winterstop van respectievelijk Stade Rennes en Amiens, maar de Franse grootmacht deed dat zonder Edinson Cavani en Javier Pastore. Het duo keerde later terug van vakantie. Thiago Silva denkt dat Pastore zijn laatste wedstrijd voor PSG al weleens gespeeld zou kunnen hebben.

Ofschoon het contract van Pastore nog anderhalf jaar doorloopt, lijkt zijn toekomst niet in het Parc des Princes te liggen. De Argentijnse middenvelder komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe bij PSG en zou in de belangstelling van onder meer Manchester United en Internazionale staan. "Volgens mij heeft Pastore inderdaad aangegeven weg te willen, maar de clubleiding heeft gezegd daar niet aan mee te willen werken", werd Silva na het bekerduel van woensdagavond met Amiens geciteerd door diverse Franse media.

Pastore werd in de zomer van 2011 voor circa 42 miljoen euro door PSG opgepikt bij Palermo, maar is de laatste jaren op een zijspoor beland in de Franse hoofdstad. De technicus is in de pikorde voorbijgestreefd door onder anderen Adrien Rabiot en speelde in de laatste tweeëneenhalf jaar slechts 44 competitiewedstrijden. Pastore zou PSG met het oog op het WK van aankomende zomer in Rusland nog deze maand willen verlaten.

Javier Pastore ontkent dat hij uit is op een winters vertrek bij Paris Saint-Germain, zoals woensdagavond werd gesteld door ploeggenoot Thiago Silva. "Ik heb nooit met Thiago Silva gesproken over mijn problemen of mijn toekomst. Ik heb nooit iemand onder druk gezet, want dat is niet mijn stijl. Hij weet niet waarom ik later arriveerde van vakantie. Ik blijf herhalen dat het mijn droom is bij PSG te blijven. Ik ben altijd loyaal geweest en het is niet waar dat ik wil vertrekken. Ik wil mijn carrière bij PSG afsluiten", zegt de Argentijnse middenvelder tegen Yahoo Sport.