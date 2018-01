Arsenal zwaait middenvelder na negenenhalf jaar uit voor 13,5 miljoen euro

Francis Coquelin zet zijn loopbaan voort bij Valencia. Arsenal maakt donderdagmiddag via de officiële kanalen bekend een akkoord bereikt te hebben met de LaLiga-club over een transfer van de 26-jarige middenvelder naar Spanje. De Londense club doet als gewoonlijk geen uitlatingen over de transfersom die met de overgang gemoeid is, maar Engelse media berichtten woensdag al dat Arsenal circa 13,5 miljoen euro toucheert. Zodoende komt er na negenenhalf jaar een einde aan het huwelijk tussen Arsenal en Coquelin.

Coquelin werd in de zomer van 2008 door Arsenal weggeplukt uit de jeugdopleiding van Stade Lavallois en groeide door de jaren heen, na verhuurperiodes bij Lorient, SC Freiburg en Charlton Athletic, uit tot een gewaardeerde kracht op het middenveld van the Gunners. Hij kwam uiteindelijk tot 160 officiële wedstrijden voor Arsenal, waarmee hij in 2015 en 2017 beslag wist te leggen op de FA Cup.

De mannetjesputter lag nog tot halverwege 2021 vast in het Emirates Stadium, maar kwam door de moordende concurrentie dit seizoen nauwelijks meer aan spelen toe. Manager Arsène Wenger geeft de voorkeur op het middenveld doorgaans aan spelers als Granit Xhaka, Jack Wilshere en Aaron Ramsey, waardoor zijn landgenoot dit seizoen slechts één keer basisspeler was in de Premier League. Wenger liet woensdagavond na het EFL-Cup van Arsenal met Chelsea (0-0) al weten dat het vertrek van Coquelin aanstaande was.

Valencia heeft Coquelin uiteindelijk voor omgerekend 13,5 miljoen euro binnen weten te hengelen. De voormalig Frans jeugdinternational gaat voor vierenhalf jaar tekenen in de sinaasappelstad en heeft een transferclausule van tachtig miljoen euro opgenomen zien worden in zijn contract. Coquelin zal later vandaag gekeurd worden door Valencia, zo laat de huidige nummer drie van de Spaanse competitie weten via zijn website.