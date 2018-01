Arda verlaat Barcelona voor Turkije: ‘Hij was al jarenlang een doelwit’

Arda Turan heeft in Medipol Basaksehir een nieuwe werkgever gevonden. Abdullah Avci, trainer van de Turkse topclub, zegt dat de middenvelder, die bij Barcelona op een zijspoor is beland, de transfer heeft gemaakt. Clubvoorzitter Göksel Gümüsdag bevestigde eerder in een statement op de clubwebsite al dat hij in Barcelona is geweest om met Arda te praten, maar sprak nog niet de woorden die de trainer in de mond neemt.

"Het was geen makkelijke transfer. Arda is al jarenlang een doelwit van ons. Ik moet de president bedanken voor deze aanwinst. De transfer wordt komende donderdag of vrijdag bekendgemaakt", aldus Avci in gesprek met verschillende Turkse media. Barcelona heeft nog niets laten horen aangaande een transfer van Arda, maar zijn zaakwaarnemer bevestigt de aanstaande overstap.

"Arda heeft een overeenkomst met Basaksehir en hij wil naar geen enkele andere aanbieding luisteren", aldus Ahmed Bulut in gesprek met Sporx. "Hij wil weer terug naar Istanbul." Naar verluidt waren ook AC Milan, Besiktas, Arsenal, Everton en Chicago Fire geïnteresseerd. De Turk kwam dit seizoen nog niet in actie namens Barcelona en had nog een contract tot medio 2020 in het Camp Nou.