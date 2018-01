Brands: ‘We dachten dat hij zou vertrekken, maar hij bleef voor het WK’

Marcel Brands zag afgelopen zomer belangrijke krachten als Andrés Guardado, Hector Moreno, Davy Pröpper, Jetro Willems en Siem de Jong vertrekken bij PSV en houdt voor aankomende zomer rekening met eenzelfde scenario. Santiago Arias aast al langer op een transfer, terwijl ook spelers als Jeroen Zoet, Luuk de Jong, de van Chelsea gehuurde Marco van Ginkel, Jürgen Locadia en wellicht ook Hirving Lozano bezig kunnen zijn aan hun laatste maanden in Eindhoven.

Brands geeft toe een aantal namen in zijn hoofd te hebben die na het seizoen de deur achter zich dicht kunnen trekken, maar vindt ook dat het lastig is om in te schatten wat er precies zal gaan gebeuren: “Voor dit seizoen hadden we bijvoorbeeld ook verwacht dat Santiago Arias zou vertrekken, maar uiteindelijk is hij toch gebleven met het oog op een goed WK straks. We weten het dus nooit helemaal zeker, maar we denken wel dat er een aantal jongens een keer een stap wil zetten in een grotere competitie”, vertelt hij aan Voetbal International.

Hoewel PSV zich altijd goed voorbereidt op dit soort situaties, noemt hij een vertrek van vijf of zes spelers in één keer wel erg veel. De technisch manager hoopt dat dit deels op te vangen is met eigen jeugd: “We hebben zo'n goede lichting in 2013 gehad en nu komt er weer zo'n groep aan. Het zou mooi zijn als we een paar plaatsen zouden kunnen opvullen met jongens uit de opleiding. Phillip Cocu staat er hetzelfde in.”

PSV versterkte zich al met Maximiliano Romero en daar hoeft het niet per se bij te blijven, aangezien Brands nog om zich heen kijkt voor een verdediger ‘met een duidelijke meerwaarde’. Een aantal aankopen zou echter ook de huidige dynamiek binnen de selectie aan kunnen tasten: “Dat is het moeilijkste tastbaar in dit vak. Ik denk dat we vorig jaar kwalitatief beter en breder waren dan nu. Feyenoord had vorig seizoen niet de beste selectie, maar ze werden wel kampioen. Daarom zeg ik ook altijd dat het beste team de titel pakt.”