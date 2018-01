‘Qua financiën en niveau is deze club vergelijkbaar met de top van Nederland’

Vier jaar geleden verbond Kelle Roos zich aan Derby County, maar hij wacht nog altijd op zijn competitiedebuut voor de Championship-club. De Nederlandse doelman, die wel acht bekerwedstrijden op zijn naam schreef, werd de afgelopen jaren verhuurd aan vijf verschillende Engelse clubs. Dat hij nog niet is doorgebroken bij Derby, vindt Roos geen schande.

In gesprek met Voetbalzone benadrukt de 25-jarige Noord-Brabander dat Derby een grote club is. "Het is belangrijk om te beseffen dat Derby County qua financiën, faciliteiten en niveau vergelijkbaar is met de top van Nederland", legt Roos uit. "Ik weet dat een van onze topverdieners wekelijks 30.000 pond verdient."

"Bij het tweede niveau van Engeland maken mensen al gauw een vergelijking met de Jupiler League", vervolgt Roos. Die vergelijking is volgens hem niet terecht. Hij wijst naar het FA Cup-duel met Manchester United, waarin Derby deze maand pas in de slotfase met 2-0 ten onder ging. "Een man als José Mourinho zegt vervolgens: 'Luister jongens, dit is gewoon een Premier League-team, als je kijkt naar hun begroting, hun faciliteiten en hun jeugdopleiding.'"