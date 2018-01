Moeder overtuigde Lukaku: ‘Dat had een voodoo-priester haar verteld’

Romelu Lukaku ruilde afgelopen zomer Everton in voor een dienstverband bij Manchester United, dat 85 miljoen euro over had voor de Belgische spits. Lukaku stond ook in de belangstelling van Chelsea en de club van manager Antonio Conte had de aanvaller graag ingelijfd, maar de spits besloot zich uiteindelijk te committeren aan the Red Devils.

Farhad Moshiri, grootaandeelhouder van Everton, laat op de algemene vergadering van de club dinsdagavond weten dat Lukaku eerst echter vooral naar Chelsea wilde. Everton was bereid ver te gaan om Lukaku te behouden, aldus Moshiri, maar door tussenkomen van de moeder van de Belg besloot hij zijn contract bij the Toffees niet te verlengen.

"Als ik jullie vertel wat we hem boden, zouden jullie het niet geloven", begint Moshiri zijn verhaal, geciteerd door verschillende Engelse media. "We hebben hem zelfs een betere deal voorgeschoteld (dan Chelsea, red.). Zijn zaakwaarnemer en hij kwamen om te praten over de contractverlenging toen Lukaku opeens zei dat hij zijn moeder moest bellen. Die was op pelgrimstocht in Afrika."

"Zij zei dat zij een of andere voodoo-priester tegenkwam, die had verteld dat hij naar Chelsea moest gaan. Wat kan je dan nog doen? Met Romelu ben ik twee zomers kwijtgeraakt. Ik probeerde hem constant te behouden. Ik heb steeds met hem, zijn agent en zijn moeder gesproken. We hebben geprobeerd hem meer te bieden dan Chelsea. Maar toen wilde hij echt voor Chelsea spelen."