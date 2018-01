‘Ik voel dat nog steeds als een messteek in mijn rug van Guardiola’

Aleksandr Hleb had het goed naar zijn zin onder 'vader' Arsène Wenger, maar de middenvelder annex aanvaller besloot in 2008 Arsenal toch in te ruilen voor Barcelona. In gesprek met Planet Football zegt de 36-jarige Wit-Rus dat hij nog steeds niet begrijpt waarom hij the Gunners achter zich liet: "Ik was echt gelukkig daar, het was idyllisch. En toen besloot ik toch te vertrekken."

"Ik was op vakantie en mijn zaakwaarnemers overtuigden me om naar Barcelona te gaan. Om eerlijk te zijn wist ik niet wat ik aan het doen was. Op een gegeven moment realiseerde ik me: 'Oh god! Ik ga Arsenal verlaten!' Toen Arsène me vertelde dat het nog maar een kwestie van een paar uur zou zijn, voelde ik me erbarmelijk. Wenger deed er alles aan om mij te behouden. Hij stuurde me zelfs een berichtje toen ik aan het vissen was: 'Alex, ik laat je niet gaan, we hebben je hier nodig.' Ik moest huilen toen ik het las."

Hleb vertelt dat het makkelijk werken was met de Franse manager: "Ik voelde altijd zijn steun. In mijn eerste seizoen in Engeland raakte ik geblesseerd. Ik vertelde Arsène dat het logisch zou zijn dat ik verhuurd zou worden aan bijvoorbeeld een Duitse club. Maar hij zei: 'Stop daarmee! Ik geloof in jou, ga niet aan zulke dingen denken.' Eerlijk: ik was toen in de wolken. Ik kreeg vleugels. Arsenal voelt zijn spelers goed aan. Wenger zegt exact wat een speler moet horen."

Toch besloot de Wit-Rus de Premier League achter zich te laten voor Barça en raakte daar beter bevriend met Thierry Henry. Hleb heeft echter nog nauwelijks contact met de oud-spits: "Dat is mijn schuld, ik verlies mijn telefoon steeds en dus ook alle nummers. De enige die ik nog van mijn Arsenal-tijd spreek, is Cesc Fàbregas. Ook heb ik Robin van Persie nog ontmoet in Turkije. Maar dat is alles", aldus Hleb, die niet kon aarden bij Barcelona. Hij zegt dat zijn mislukte periode onder Josep Guardiola grotendeels aan zichzelf te wijten is.

"Ik luisterde destijds nauwelijks naar anderen. Guardiola was een jonge trainer zonder ervaring, dus hij kon waarschijnlijk niet zo snel de juiste woorden vinden als Wenger. In mei namen we het op tegen Manchester United in de finale van de Champions League en Guardiola liet me buiten de wedstrijdselectie. Dat was een grote klap. Henry zei nog: 'Ik begrijp je, wees sterk.' Maar ik zie dat nog steeds als een messteek in mijn rug. Ik heb daarna nooit meer gesproken met Guardiola. Ik kan hem wel enigszins begrijpen, want ook ik gedroeg me niet goed. Maar het was erg pijnlijk."