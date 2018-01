‘Ik wil dat traject eerst afmaken, daarom besloot ik bij PSV te blijven’

Armando Obispo maakt de afgelopen maanden indruk bij Jong PSV, waar hij de aanvoerdersband draagt, en begint langzamerhand op de deur te kloppen bij de hoofdmacht van de Eredivisie-koploper. Phillip Cocu nam de centrale verdediger mee naar de Verenigde Staten waar PSV een trainingskamp afwerkt en deelneemt aan de Florida Cup en Obispo krijgt daar de kans om zich te laten zien.

“Ik trainde al een tijdje mee, maar er is nog niet over een definitieve overgang naar de eerste selectie gesproken. Dat ligt natuurlijk ook gewoon aan mezelf. Daarom is het goed dat ik nu mee ben, het is een mooie ervaring en ik kan mezelf weer laten zien”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Obispo maakt sinds 2006 deel uit van de jeugdopleiding van PSV en tekende november vorig jaar een vierjarig contract.

De Eindhovenaren troeven daarmee onder meer het eveneens geïnteresseerde Ajax en een aantal buitenlandse clubs af. Obispo beschouwt die interesse van andere clubs als een groot compliment en een teken dat hij op de goede weg is: “Ik heb alles naast elkaar gelegd en besloten dat ik bij PSV blijf. Dat was voor mij vrij snel duidelijk. Het doel dat ik al bijna twaalf jaar voor ogen heb, het eerste van PSV halen, heb ik nog niet bereikt. Ik wil dat traject eerst goed afmaken.”

De achttienjarige stopper weet ook dat talenten bij Ajax over het algemeen sneller speelminuten krijgen in het eerste, maar ziet dat niet als een onoverkomelijk obstakel. Obispo gelooft dat de kans vanzelf komt als hij op deze weg doorgaat en de beste kant van zichzelf blijft laten zien: “Ik heb wel met de trainer en Marcel Brands gesproken, maar je kunt nooit voorspellen hoe dingen gaan. Ik heb gewoon heel veel vertrouwen in mezelf en als ik de kans krijg, zal ik hem pakken.”