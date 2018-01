‘Hoe realistisch ik de kans op mijn debuut in Ajax 1 acht? Heel realistisch’

Noa Lang mag zich deze week bewijzen op het trainingskamp van Ajax. Samen met Kaj Sierhuis, Mitchel Bakker en Jurgen Ekkelenkamp krijgt de talentvolle middenvelder de kans om zich te laten zien aan de technische staf van de hoofdmacht. Op de clubwebsite van de Amsterdammers zegt Lang dat hij de uitnodiging voor het trainingskamp niet aan had zien komen. Hij was onlangs namelijk een tijdlang geblesseerd geweest. ”Aan de andere kant: ik wist dat als ik gewoon mijn ding zou blijven doen, ik vanzelf in aanmerking zou komen.”

De negentienjarige Lang maakte in 2013 de overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar die van Ajax. Sindsdien maakte hij een goede ontwikkeling door, met een uitnodiging van hoofdtrainer Erik ten Hag voor het trainingskamp als gevolg. “Michael Reiziger belde me na de oefenwedstrijd tegen FC Volendam van afgelopen zaterdag dat ik mee mocht op trainingskamp. Ik heb vervolgens meteen mijn vader gebeld”, aldus Lang. “Hij was de eerste aan wie ik het goede nieuws vertelde.”

Lang, die op het trainingskamp op de kamer ligt met Dennis Johnsen, omschrijft zichzelf als een ‘aanvallende middenvelder of zwervende linksbuiten die een mannetje kan uitspelen en een goed overzicht heeft’. Waar hij bij Ajax Onder-19 of Jong Ajax goed mee kan met het niveau, is het bij het eerste elftal wat lastiger. “Het was anders. Het gaat allemaal een stuk sneller en je moet veel eerder oplossingen klaar hebben. Maar ik kan goed mee in ieder geval.”

De talentvolle Ajacied heeft een duidelijk doel. “Ik wil mijn debuut maken in Ajax 1. Hoe realistisch ik die kans acht? Heel realistisch. Ik ben namelijk dichterbij dan ooit. Ik wil me elke training en wedstrijd laten zien en proberen beslissend te zijn. Daarmee ben ik de laatste weken goed bezig met assists en goals. Dus als ik zo doorga, moet het hopelijk goedkomen.”