‘Vanaf het moment dat Mourinho kwam, wist ik dat ik het trainersvak in wilde’

John Terry verliet Chelsea afgelopen zomer voor een dienstverband bij Aston Villa. De 37-jarige verdediger weet al wat hij gaat doen als hij binnen afzienbare tijd stopt als profvoetballer. Door José Mourinho had Terry al vroeg de ambitie om na zijn carrière het trainersvak in te gaan, zo vertelt hij tegenover The Coaches' Voice.

“Ik was nog behoorlijk jong toen Mourinho naar Chelsea kwam. Ondanks dat ik pas 23 was, begon ik na een aantal trainingen alles op te schrijven wat hij deed. Dingen die hij zei in de teambesprekingen, dingen die hij zei voor een wedstrijden, dingen die hij zei tegen de pers. Soms schreef ik na een training alles op wat we gedaan hadden”, stelt Terry, wiens contract bij Aston Villa komende zomer afloopt.

De verdediger speelde dit seizoen zeventien wedstrijden voor the Villans, waarin hij één keer scoorde. “Vanaf het moment dat José kwam, wist ik dat ik na mijn carrière het trainersvak in wilde”, zegt de 78-voudig international van Engeland. Terry won gedurende zijn periode bij Chelsea vijftien grote prijzen en maakte Mourinho twee keer als manager mee.