AZ-talent revalideerde met Ibrahimovic: ‘Echt een beest'

AZ-talent Myron Boadu raakte vorig jaar geblesseerd aan zijn knie en herstelde enige tijd in het Amerikaanse Pittsburgh. Daar werkte hij vijf dagen lang in dezelfde ruimte als Zlatan Ibrahimovic, die met Mino Raiola dezelfde zaakwaarnemer heeft. Boadu was diep onder de indruk van de manier waarop de Zweedse spits van Manchester United aan zijn herstel werkte en raakte geïnspireerd.

Boadu trok vijf dagen lang op met Ibrahimovic. Ze trainden en aten samen. Door gesprekken met de ervaren spits, ging er een wereld voor het talent open. “Ik werk nu harder. Dat is daar begonnen”, laat hij weten in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "Hoe Zlatan daar trainde, dat was niet normaal, zo kort na zijn operatie. Hij deed oefeningen die je normaal gesproken met zo'n blessure niet kunt doen. De gewichten die hij gebruikte. Hoe vaak hij de oefeningen deed. Echt een beest. Als je het over leeuwen hebt, heb je het over Zlatan."

Na vijf dagen in een trainingsruimte met Ibrahimovic, ging bij Boadu de knop om. "Of ik er vroeger een beetje te gemakkelijk over dacht? Als ik eerlijk ben: ja", aldus Boadu. Voor zijn begeleider José Fortes Rodriguez was dat geen verrassing. "Ik had al vaak tegen Myron gezegd dat hij harder moest trainen als hij de beste wilde worden. Maar het maakte geloof ik iets meer indruk toen Zlatan dat zei.” Inmiddels is Boadu volledig hersteld en is hij door John van den Brom meegenomen op trainingskamp.