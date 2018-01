Kramer stelt clubs teleur en mikt op buitenland

Ondanks de komst van Ross Barkley, heeft Ruben Loftus-Cheek de garantie gekregen dat hij nog een toekomst heeft bij Chelsea. De middenvelder is momenteel door the Blues verhuurd aan Crystal Palace. (Daily Mail)

Na het ontslag van Mark Hughes is Stoke City op zoek naar een nieuwe manager en diverse namen passeerden de revue. De meest opvallende naam op het lijstje is die van Graham Potter, die bij het Zweedse Östersunds werkt. (Daily Mail)

Ook Ryan Giggs en Tony Pulis staan op het lijstje bij Stoke City, al is Martin O’Neill de voornaamste kandidaat voor de vacature. The Potters zouden zijn komst zelfs zo snel mogelijk bekend willen maken. (Daily Mirror)