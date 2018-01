Misidjan verdachte van mishandeling: ‘De artsen waren geschokt’

Virgil Misidjan heeft zichzelf in de nesten gewerkt. De 24-jarige aanvaller van Ludogorets wordt verdacht van geweldpleging tijdens een parkeerruzie in Roosendaal. Dat meldt BN DeStem maandagmiddag. Het 68-jarige slachtoffer werd met een dubbele enkelbreuk en zware verwonding aan zijn elleboog opgenomen in het ziekenhuis en moest een spoedoperatie ondergaan. Misidjan moet op 30 maart voor de Bredase rechtbank verschijnen op verdenking van mishandeling.

De ex-aanvaller van Willem II kreeg vrijdagavond ruzie in Roosendaal met een bewoner van een pand waar hij zijn auto voor had geparkeerd. Misidjan blokkeerde de toegang tot het achterterrein van de 68-jarige bewoner, die zijn ongenoegen uitte tegenover de voetballer. Een bekende van Misidjan had de auto intussen weggereden. De kennis van de aanvaller vertelt aan de krant dat het slachtoffer de eerste duw heeft uitgedeeld en discriminerende opmerkingen gemaakt zou hebben. “Virgil is juist erg rustig gebleven. Hij is nooit agressief geweest.”

Dit wordt overigens ontkend door de vrouw van het slachtoffer. “Mijn man heeft de automobilist beleefd gevraagd of zijn auto wilde wegzetten. Meer niet. De dader gaf zijn bril aan zijn kennis en liep op Ron af om hem ter plekke onderuit te trappen. En dat allemaal terwijl hij hartpatiënt is. Mijn man heeft de dader geen moment geprovoceerd”, aldus de partner, die zag hoe ernstig de enkel van haar man er aan toe was. “De artsen waren geschokt. De dader moet precies geweten hebben wat hij deed. Het moet een professional geweest zijn.”

Misidjan is vrijdagavond aangehouden en verhoord. Inmiddels is hij weer op vrije voeten. “We hebben hem verhoord en inmiddels is hij weer op vrije voeten gesteld. Hij blijft verdachte. De zaak is nu in handen van het Openbaar Ministerie”, aldus een woordvoerder. Noortje Lut, advocate van Misidjan, laat niet veel los over de zaak. “Er is nu strafrechtelijk onderzoek bezig en mijn cliënt is verdachte. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Ik kan alleen zeggen dat er meerdere getuigenverklaringen zijn waaruit blijkt dat mijn cliënt uit zelfverdediging heeft gehandeld.”