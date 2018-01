Usain Bolt gaat stage lopen bij Borussia Dortmund: ‘Ik wil de beste zijn’

Usain Bolt beëindigde in 2017 zijn atletiekcarrière, maar maakt komend jaar mogelijk zijn debuut in de voetbalwereld. In gesprek met de Daily Express geeft de meervoudig Olympisch kampioen uit Jamaica toe dat hij in maart een stage af zal werken bij Borussia Dortmund. “Het verloop daarvan zal beslissen wat ik met deze carrière ga doen”, laat Bolt optekenen.

“Als ze zeggen dat ik goed ben en alleen een beetje moet trainen, zal ik het doen. Het maakt me een beetje nerveus. Normaal heb ik daar geen last van, maar dit is anders. Het is voetbal, dus het zal me tijd kosten om me aan te passen. Nadat ik een aantal keer gespeeld heb, ben ik gewend. Ik had het ook toen ik met atletiek begon. Maar als ik eenmaal gewend ben, valt alles op zijn plaats”, stelt Bolt, die een groot fan is van Manchester United.

“Mijn grote droom is om voor Manchester United te spelen. Als Borussia Dortmund me goed genoeg vindt, zal ik keihard trainen. Ik heb met Sir Alex Ferguson gesproken en gevraagd of hij op termijn een goed woordje wil doen bij Manchester United. Hij zou kijken wat hij kon doen, als ik fit ben”, vervolgt de 31-jarige Jamaicaan. Bolt is een goede vriend van Paul Pogba en heeft het met hem uitvoerig over de carrièreswitch gehad. “Ik denk dat ik een kans heb, ik kijk veel voetbal, ik begrijp het en ik speel het. Met een beetje training kan ik goed worden.”

“Ik kijk veel naar Pogba en wil graag spelen. Maar alleen op topniveau, want ik neem geen genoegen met minder. Er zijn veel clubs die mij contracten hebben aangeboden, random clubs. Ik wil de beste zijn. Persoonlijk wil ik als buitenspeler gaan spelen. Ik streef ernaar om de beste te worden en als een club als Manchester United komt, zou dat fantastisch zijn. Ik mis de sprinttraining niet, maar wel de competitie”, besluit de wereldrecordhouder op de honderd en tweehonderd meter.