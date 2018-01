Jeugdtrainer bekent zes gevallen van aanranding in Brits voetbal

Barry Bennell heeft toegegeven dat hij als jeugdtrainer van Crewe Alexandre jeugdspelers heeft misbruikt. De zaak kwam aan het rollen toen enkele spelers, onder wie Andy Woodward, eind 2016 met het verhaal naar buiten kwamen dat zij vroeger waren aangerand door Bennell. De politie stelde vervolgens een onderzoek in.

Bennell, die al drie keer in de gevangenis zat voor seksueel misbruik, bekende maandag in de rechtbank van Liverpool schuld met betrekking tot zes aanklachten. In totaal zijn er 55 aanklachten tegen hem ingediend, waaronder 42 aanklachten voor ‘aanranding’, 11 aanklachten voor ‘ernstige aanranding’ en twee aanklachten voor ‘poging tot aanranding’.

De in Milton Keynes woonachtige Bennell, die zijn naam heeft laten veranderen in Richard Jones, was niet lijfelijk in de rechtszaal aanwezig, maar liet via een videoverbinding weten dat hij tussen 1988 en 1991 inderdaad jongens van elf tot veertien jaar heeft misbruikt. Hij krijgt zijn strafeis later te horen.