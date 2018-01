Ibrahimovic ervaart racisme: ‘Als ik blond was, mocht ik een bank overvallen’

Zlatan Ibrahimovic voelt zich racistisch bejegend door de Zweedse pers. Volgens de aanvaller van Manchester United is er sprake van 'sluimerend racisme': als speler met een Oost-Europese achtergrond krijgt hij niet dezelfde behandeling als andere Zweden, denkt hij. "De Zweedse media vallen me nog steeds aan", merkt Ibrahimovic op in een interview met Canal+.

Ibrahimovic wordt niet geaccepteerd zoals hij is, geeft hij aan. "Als een andere speler dezelfde fouten zou maken als ik, zouden ze hem verdedigen. Bij mij gebeurt dat niet. Maar dat is prima, daar word ik sterker van." Ibracadabra benadrukt dat hij het over racisme heeft. "Ik zeg niet dat het racistisch is, maar het is sluimerend racisme. Daar ben ik zeker van. Mijn naam is niet Svensson of Andersson. Als ik blond was, zouden ze mij nog verdedigen als ik bank had overvallen."

Volgens Ibrahimovic heeft hij meer betekend voor Zweden dan elke andere Zweedse voetballer in de geschiedenis. "Ik ben waarschijnlijk de beste Zweedse speler ooit. Ik heb bereikt wat anderen nooit hebben bereikt", stelt Ibrahimovic. "Het record van het aantal Gouden Ballen voor één speler was twee. En hoeveel heb ik er gewonnen? Elf. Wat ik heb gepresteerd voor het Zweedse elftal, heeft niemand me voorgedaan. Ik ben de beste."

De routinier staat bekend om zijn gepeperde uitspraken en daar blijkt een gedachte achter te zitten. Zo refereert Ibrahimovic aan zijn uitspraak uit 2016 dat hij bij Paris Saint-Germain zou blijven, als de Eiffeltoren door een standbeeld van hem werd vervangen. "Als ik gek doe, doe ik dat omdat ik weet dat de media het niet altijd accepteren. Mijn uitspraak over de Eiffeltoren bijvoorbeeld: ik wist dat ik de media daarmee gek zou maken. Dat deed ik expres. Ik meet van tevoren altijd het effect. Of ik die dingen echt geloof, dat is een tweede."