Fraser: ‘Hij is in balbezit onze beste speler, maar moet dat ook laten zien’

Thulani Serero maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Vitesse, maar moet in de eerste seizoenshelft in Arnhem voorrang verlenen aan Mason Mount en Navarone Foor. De huidige nummer acht van de Eredivisie bereidt zich momenteel in Spanje voor op het restant van de voetbaljaargang 2017/18 en Henk Fraser hoopt dat zijn spelers het hem moeilijk gaan maken.

“Ik kijk waar de kracht ligt van de spelers. Serero is in balbezit en opbouwend van achteruit misschien wel de beste speler van Vitesse. Maar hij moet die kwaliteiten ook laten zien. De trainingsweek biedt uitsluitsel. De spelers bepalen uiteindelijk de keuzes die een trainer maakt”, vertelt hij in gesprek met de Gelderlander.

Vitesse hervat de competitie volgende week dinsdag tegen Sparta Rotterdam en Fraser zal voor dat duel moeten gaan puzzelen met zijn achterhoede. Matt Miazga, normaal gesproken de partner van aanvoerder Guram Kashia centraal achterin, zal er vanwege een schorsing niet bij zijn op Het Kasteel, wat de weg weer vrijmaakt voor de concurrentie.

“Ik moet Matt en Guram Kashia een compliment maken. Ze hebben alles gespeeld. Miazga kan in alle systemen uit de voeten. Hij is een zekerheidje, maar moet nu vervangen worden”, laat Fraser, die de voorkeur lijkt te geven aan Thomas Oude Knotte boven Arnold Kruiswijk, weten. “Hij krijgt alle ruimte mij te overtuigen. Ik ben nog steeds ziek van dat moment tegen PSV (een kopgoal van Daniel Schwaab, red.). Maar hij ontwikkelt zich goed.”