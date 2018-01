‘Je verdient 200.000 euro op je negentiende, daar kun je niet over oordelen’

Zakaria Labyad steekt zijn vertrekwens niet onder stoelen of banken. De spelmaker voelt zich weliswaar goed bij FC Utrecht, maar heeft ook sportieve ambities. Een winters vertrek zou hij niet 'ondankbaar' vinden richting de club die zijn carrière uit het slop haalde. "Mijn tegenvraag is: moet ik dan mijn gehele leven bij FC Utrecht blijven voetballen?"

"Geloof me, ik zou dat echt met alle plezier doen", voegt Labyad daaraan toe in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Maar iedere speler heeft toch ambities? Iedereen bij Utrecht is daar ook van op de hoogte. Ik sta er nuchter in, ik zie wel wat er op me afkomt." Labyad speelt sinds een jaar bij Utrecht, nadat hij een half seizoen clubloos was. De aanvallende middenvelder kijkt in de spiegel. "Dat het misging met Zakaria Labyad kwam door Zakaria Labyad. Ik was niet gemotiveerd, leefde niet als een prof. Ik werd kilo's te zwaar in de periode dat ik niet speelde."

Door schade en schande werd Labyad wijzer. De zesvoudig Marokkaans international heeft de indruk dat de buitenwereld denkt dat hij nooit in de spiegel kijkt. Het tegendeel is volgens Labyad waar, maar van het stempel komt hij moeilijk af. "Mensen vergeten ook hoe lastig het is om heel jong in het voetbalwereldje terecht te komen, waar iedereen wat van je wil. Je verdient 200.000 euro netto op je negentiende. Hoe dat is, daar kun je pas over oordelen als het je overkomt."