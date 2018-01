Ontketend PSG begint nieuwe jaar met zesklapper in Rennes

Paris Saint-Germain heeft zijn eerste wedstrijd van het nieuwe jaar zondagavond met overtuigende cijfers gewonnen. De Franse koploper ging in het kader van de Coupe de France op bezoek bij Stade Rennes en kende geen genade: 1-6. Ángel Di María, Neymar en Kylian Mbappé vormden de aanval en maakten alle drie twee doelpunten.

Unai Emery gooide voor het bekerduel zijn vaste opstelling iets om, maar liet met Thiago Silva, Dani Alves, Marco Verratti en een aanval met Neymar, Mbappé en Di María behoorlijk wat starpower aan de aftrap verschijnen. De drie voorin kenden geen genade voor Rennes en pikten in de eerste helft allemaal hun treffer mee. Mbappé opende na nog geen tien minuten spelen de score nadat Thiago Silva de bal prachtig over de verdediging van de tegenstander heen had gelegd en via Neymar werd het acht minuten later al 0-2.

PSG - Paris Saint-Germain laat helemaal niets heel van Stade Rennais FC en Neymar Jr. maakt uit deze perfecte counter, en heerlijke assist van Kylian Mbappe Lottin, alweer zijn tweede van de avond! 😱 Geplaatst door voetbalzone op zondag 7 januari 2018

Di María kon na balverlies van Rennes een voorzet van Yuri Berchiche binnen tikken en Neymar zorgde vlak voor rust voor het hoogtepunt van de eerste helft. PSG veroverde de bal bij het eigen strafschopgebied, stak razendsnel het veld over waarna de Braziliaan op aangeven van Mbappé, die ook zelf had kunnen scoren, zijn tweede van de avond mocht maken. Na de onderbreking namen de bezoekers wat gas terug en dat leidde tot kansen voor Rennes.

Firmin Mubele werd al snel door Benjamin Bourigeaud gevonden, was Presnel Kimpembe te snel af, maar schoot naast. Bourigeaud zorgde een dikke twintig minuten voor tijd vanaf de strafschopstip wel voor de eretreffer, al was het slotakkoord toch weer voor PSG. Di María nam zelf de 1-5 voor zijn rekening met een schot vanaf de rand van de zestien en vervulde twee minuten later de rol van aangever toen Mbappé uit de counter zijn tweede van de avond maakte.