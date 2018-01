‘Chelsea gaat ‘nieuwe John Terry’ stallen bij hekkensluiter Championship’

Chelsea gaat Jake Clarke-Salter voor de rest van het seizoen waarschijnlijk verhuren aan Sunderland. Onder meer the Sun meldt dat de twintigjarige verdediger, die nog maar twee keer in de hoofdmacht van the Blues heeft geacteerd, zich graag verder wil ontwikkelen bij een club waar hij wél aan meer speelminuten gaat toekomen.

Clarke-Salter, die vorig seizoen ook al werd uitgeleend aan Bristol Rovers, zat in het FA Cupduel met Norwich City (0-0) nog op de bank bij Chelsea. Naar verluidt is er al een overeenstemming bereikt tussen Chelsea en Sunderland over de tijdelijke overgang van het talent. Zondag wordt de deal tussen de twee Engelse clubs definitief beklonken, zo klinkt het.

Momenteel staat Sunderland laatste in de Championship en manager Chris Coleman heeft te horen gekregen dat hij mag investeren in zijn selectie om degradatie af te wenden. Clarke-Salter, die vorig jaar met Engeland Onder-20 wereldkampioen werd, wordt door John Terry een grote toekomst voorspeld: "Hij heeft een geweldige attitude. Enkele jaren geleden zag ik hem spelen en ik was toen al onder de indruk. Hij doet me aan mijzelf denken."