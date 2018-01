Felle kritiek op ‘niks doen’ medici Ajax: ‘De reanimatie was dramatisch’

De reanimatie van Abdelhak Nouri afgelopen zomer was op alle fronten dramatisch, zo zeggen twee artsen anoniem in gesprek met het Algemeen Dagblad. De middenvelder van Ajax had nooit in een stabiele zijligging gelegd mogen worden. De hulpverleners verloren kostbare tijd doordat ze bezig waren met zijn tong en wellicht een hartstilstand over het hoofd zagen.

NRC meldde dat de familie van Nouri inmiddels een letseladvocaat in de arm heeft genomen. De krant schreef dat de familie dat heeft gedaan omdat Ajax vooralsnog ‘geen volledige helderheid’ wil verschaffen over wat er precies is gebeurd. Ajax en de KNVB meldden dat Nouri op de hoogte was van zijn hartafwijking. "Nouri werd in een stabiele zijligging gelegd, maar dat wordt in de medische wereld nooit gedaan. Tenzij iemand dronken is en gaat braken", aldus een SEH-arts (Spoedeisende Hulp).

De procedure is volgens de artsen eigenlijk simpel. Als iemand onwel raakt, moet eerst gekeken worden of hij aanspreekbaar is. Daarna moet de pols gecontroleerd worden op een hartslag. "Is die er niet of er is twijfel, dan ga je reanimeren. Aan de tong trekken en in een stabiele zijligging leggen, is in feite hetzelfde als 'niks doen'", vervolgt de SEH-arts.

"Ik zag op de beelden geen bewegingen die passen bij een reanimatie", aldus een ‘vooraanstaande anesthesioloog’ volgens de krant. "Dat was over een vrij lange periode. Als er vijf minuten niet gereanimeerd is, treedt beschadiging van de hersenen op. Hoe langer het duurt, des te ernstiger de beschadiging. Ik kan me niet voorstellen dat een sportarts die cursus (reanimatie, red.) niet heeft gehad."

Volgens de SEH-arts was de reanimatie ‘dramatisch’: "Hij had de kans om er goed uit te komen. Die kans heeft hij nu niet gehad. Ajax zegt elke keer dat er goed is gereanimeerd, maar ook op basis van tv-beelden durf ik te zeggen dat dat niet zo is. Ik heb nog geen collega gesproken die het niet met me eens is. In feite is er acht minuten niks gedaan."